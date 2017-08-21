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В Уфе жена азербайджанца обвинила супруга в похищении собственных детей

21 августа 2017, 18:01
По ее словам, так он решили отомстить своей жене.

В Уфе в ночь с 20 на 21 августа уроженец Азербайджана угнал у своей бывшей жены ВАЗ 2114. С собой мужчина взял двоих общих детей (Руслан, 3 года, аиша, 4 года) и уехал в неизвестном направлении. Женщина обратилась в полицию.

- Я вернулась домой, а там уже никого нет. Неделю назад я подала заявление на развод. Он увез детей на моей машине и даже все деньги забрал из квартиры. До этого говорил, что дети должны жить с ним, - рассказала Елена Ленская-Абдуева.

В пресс-службе МВД по РБ информацию подтвердили и сообщили, что по данному факту проводится проверка.

- Отец является законным супругом женщины и отцом ее детей. Свой конфликт, судя по всему, они уже будут решать в суде, - пояснили в МВД.

Если вы узнали детишек, просьба перезвонить Елене, по телефону 8-987-104-24-34, или 02.

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#Новости#Дмитрий Саламатин#Происшествия
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