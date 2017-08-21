В Уфе прокурор добился выдачи женщине удостоверения «ветеран труда»

По этому поводу уфимка обратилась в министерство труда за присвоением соответствующего статуса. Однако чиновники отказали в удовлетворении ее требований. По данному факту прокурор района обратился в суд с требованием отменить решение министерства и признать право женщины на получение звания «Ветеран труда» и удостоверения.