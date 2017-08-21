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В Уфе прокурор добился выдачи женщине удостоверения «ветеран труда»

21 августа 2017, 14:38
Суд удовлетворил иск о выдаче документа ударнице 11-ой пятилетки.

Прокуратура города Уфы провела проверку по обращению 55-летней местной жительницы, сообщает пресс-служба ведомства. Установлено, что заявительница с 1980 по 1993 годы работала на Уфимском заводе имени Кирова. В 1985 году женщина награждена общесоюзным знаком «Ударник одиннадцатой пятилетки». В соответствии с законом, лица, награждённые ведомственными знаками отличия за заслуги в труде, признаются ветеранами труда.

По этому поводу уфимка обратилась в министерство труда за присвоением соответствующего статуса. Однако чиновники отказали в удовлетворении ее требований. По данному факту прокурор района обратился в суд с требованием отменить решение министерства и признать право женщины на получение звания «Ветеран труда» и удостоверения.

Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил их в полном объёме.

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