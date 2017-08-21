УРАЛСИБ выступил партнером образовательного проекта «Мама-предприниматель»

«Мы поддерживаем стремление женщин создавать и развивать собственный бизнес и готовы оказывать предпринимательницам как финансовую, так и образовательную поддержку. Одна из таких мер - обучающий проект Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ. Это площадка, позволяющая начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. Семинары проходят в онлайн-формате. Для женщин, которые нередко совмещают занятие бизнесом с уходом за детьми, это особенно важно. Обучение доступно для всех – достаточно зарегистрироваться, и можно начинать учиться», - отметил исполнительный директор, управляющий филиалом Банка УРАЛСИБ в Уфе Марат Мамлеев.