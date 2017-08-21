УРАЛСИБ выступил партнером образовательного проекта «Мама-предприниматель»

Банк УРАЛСИБ выступил партнером федерального образовательного проекта по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель». Очередной этап проекта прошел с 17 по 21 августа 2017 года в Уфе.
Проект организован Комитетом по развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и направлен на поддержку женщин, планирующих начать свое дело.
Обучение в проекте «Мама-предприниматель» проходит в форме очного тренинга, который проводят опытные бизнес-тренеры и представители региональных структур поддержки малого бизнеса.
В Уфе на проект было подано более 90 заявок, из которых было отобрано 35 заявителей.
За пять дней участницы проекта - женщины, находящиеся в декретном отпуске или имеющие несовершеннолетних детей - прошли обучение основам предпринимательства и эффективного управления бизнесом. В финальный день проекта все участницы защитили свои бизнес-идеи перед экспертным жюри. В состав конкурсного жюри вошли представители как организаторов проекта, так и органов власти региона, институтов поддержки малого бизнеса и успешные предприниматели республики. Банк УРАЛСИБ составе экспертного жюри представлял Алексей Ганеев, руководитель дирекции партнерских и агентских продаж.
«В июле этого года Банк УРАЛСИБ заключил партнерское соглашение с Комитетом по развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». В рамках соглашения Банк будет участвовать во всех мероприятиях, направленных на поддержку женского предпринимательства. Банк планирует осуществлять поддержку женщин-предпринимательства путем обучения, консультаций и предложения финансовых продуктов на специальных условиях» - отметил Алексей Ганеев.
Лучший проект получил грант на развитие бизнеса в размере 200 000 рублей от Благотворительного фонда Амвэй «В ответе за будущее». В рамках партнерства Банк УРАЛСИБ предоставил всем участницам проекта «Мама-предприниматель» возможность бесплатного открытия расчетного счета, 3 месяца обслуживания, а также и возможность продолжить обучение в Университете бизнеса УРАЛСИБ.
«Мы поддерживаем стремление женщин создавать и развивать собственный бизнес и готовы оказывать предпринимательницам как финансовую, так и образовательную поддержку. Одна из таких мер - обучающий проект Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ. Это площадка, позволяющая начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. Семинары проходят в онлайн-формате. Для женщин, которые нередко совмещают занятие бизнесом с уходом за детьми, это особенно важно. Обучение доступно для всех – достаточно зарегистрироваться, и можно начинать учиться», - отметил исполнительный директор, управляющий филиалом Банка УРАЛСИБ в Уфе Марат Мамлеев.
Справка:
Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings,
«B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 августа 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 278 точек продаж, 1 497 банкоматов, 524 платежных терминала и 23 462 POS-терминала.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.