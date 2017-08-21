Очереди на целый день: ВИЧ-инфицированным в Башкирии не хватает врачей

Я встал на учет в уфимскую больницу, в принципе, все было вполне нормально: очереди, как и в обычной поликлинике, чуть злые врачи. Я и не ждал другого. Сдал анализы. Когда пришел за результатами, вместо уже знакомой медсестры сидела другая женщина, может быть, новенькая. Когда она узнала о моем диагнозе, то попросила от нее отодвинуться подальше. Более того, мне нужно было подписать один документ, она мне даже ручку свою не дала. Сказала, чтобы я стоял на месте и не двигался, а сама пошла в другой кабинет за ручкой.