Медиаимперия Москвы ежегодно вытягивает из бюджета столицы более $200 млн

Издание «Новые известия» пишет, что официальная статья расходов на СМИ стала действовать в столице три года назад. В текущем году затраты составили уже 12,1 миллиарда рублей или свыше 200 миллионов долларов. В 2016 году эта сумма равнялась 16,6 миллиарда рублей. Чтобы сравнить масштабы, журналисты привели в пример бюджет Нью-Йорка 2017 года. Общая сумма трат там почти в четыре раза меньше, и составляет 60 миллионов долларов. При этом в Москве в $200 миллионов входят только расходы Департамента средств массовой информации и рекламы, а не все траты. У других подразделений мэрии в бюджете столицы есть аналогичные статьи затрат на СМИ. По данным источника, совокупная сумма доходит до 19,4 миллиарда рублей. Такие затраты можно сравнить с бюджетом ВГТРК, вот только его филиалы действуют во всех регионах России, а сумма в 19,4 миллиарда рублей покрывает траты только на московские СМИ.