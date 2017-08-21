Медиаимперия Москвы ежегодно вытягивает из бюджета столицы более $200 млн

Издание «Новые известия» пишет, что официальная статья расходов на СМИ стала действовать в столице три года назад. В текущем году затраты составили уже 12,1 миллиарда рублей или свыше 200 миллионов долларов. В 2016 году эта сумма равнялась 16,6 миллиарда рублей. Чтобы сравнить масштабы, журналисты привели в пример бюджет Нью-Йорка 2017 года. Общая сумма трат там почти в четыре раза меньше, и составляет 60 миллионов долларов. При этом в Москве в $200 миллионов входят только расходы Департамента средств массовой информации и рекламы, а не все траты. У других подразделений мэрии в бюджете столицы есть аналогичные статьи затрат на СМИ. По данным источника, совокупная сумма доходит до 19,4 миллиарда рублей. Такие затраты можно сравнить с бюджетом ВГТРК, вот только его филиалы действуют во всех регионах России, а сумма в 19,4 миллиарда рублей покрывает траты только на московские СМИ.
При этом 200 миллионов долларов, заявленные как официальные расходы, не включают в себя так называемые «теневые» траты. Так, "Практика.ру" сообщает, что каждый год на статьи, формирующие положительный имидж московской мэрии, тратилось 650 миллионов рублей. Много средств из бюджета ушло на услуги PR-агентств, занимающихся размещением в СМИ полезной для властей информации.
Также позицию столичной администрации активно продвигали «Яндекс.Новости». «РБК» выяснил, что чиновники Москвы зарегистрировали ресурсы управ и префектур в Сети в качестве СМИ и добавляют в перечень главных новостей положительные события, имеющие отношение к Сергею Собянину (посещение детского сада или приюта). Журналисты выяснили, что содержание подобных сайтов только в первом полугодии обойдется жителям Москвы в 417,6 миллиона рублей.
Также недешево обходятся москвичам и главные получатели дотаций из бюджета столицы - телеканал ТВЦ и медиахолдинг «Москва Медиа». Тот же ТВЦ получает около 2,5 - 3 миллиарда рублей каждый год и при этом пользуется всеми льготами федерального канала.
Насколько эффективны дотационные СМИ – большой вопрос. «Москва-медиа» получает от бюджета мэрии примерно 4,5 миллиарда рублей. Но рекламные доходы компании существенно меньше. Однако в этом нет ничего удивительного, считает издание, поскольку в таблице ТНС «Среднесуточная доля телеканалов в Москве» телеканал «Москва-доверие» вовсе не значится. За пять лет работы компания не смогла переступить порог даже в 1% московских телезрителей.
Хотя еще в 2011 году, когда мэрия приобрела канал-банкрот "ТВ Столица" за 200 миллионов рублей, было обещано поднять его на невиданные для России и всего мира высоты.
Следует отметить, что сама сделка выглядела подозрительно. Несмотря на миллиарды долгов, выплаченных мэрией, и доход в 87 миллионов рублей, бывшие владельцы смогли продать канал по хорошей цене.
Один из экс-владельцев Василий Кичеджи является бывшим руководителем столичного департамента транспорта и связи, а еще раньше он занимал пост заместителя полпреда президента в Центральном федеральном округе.
Кроме этого, журналисты задаются вопросом, зачем тратить огромные средства на малорезультативную работу своих СМИ, если можно прибегнуть к услугам PR-агентств с целью лоббирования интересов администрации Москвы?
Эксперт медиарынка объясняет ситуацию очень просто: невозможно освоить 20 миллиардов бюджетных рублей на рынке рекламы. Для этого в России не найдется такого количества рекламных площадок в СМИ. Зато содержание убыточных каналов в качестве «городской собственности» предоставляет возможность тратить любые суммы под видом капремонта помещений и съемок программ.
Эксперт отмечает, что любое бюджетное финансирование, если никем не контролируется, функционирует по принципу нарастающих расходов и не связано с итоговым результатом. В таком случае, журналистов волнует вопрос, кто же контролирует медиа империю столицы?
По сведениям издания, в 2010 году руководить политикой московской мэрии в отношении СМИ стал заместитель мэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко. До этого он занимал пост руководителя «Российской газеты», которая является органом правительства РФ и обязана публиковать официальные документы Белого дома. Поэтому Горбенко имел тесные связи с правовым департаментом правительства России. А этой структурой в 2009 году руководила Анастасия Ракова, одна из приближенных руководителя аппарата правительства Сергея Собянина.
При приходе Собянина в мэрию Москвы Ракова и Горбенко сразу же получили руководящие должности.
Также важной фигурой в медийной сфере в Москве является пресс-секретарь Собянина Гульнара Пенькова, которая освещает его деятельность.
Отличительная особенность всех названных персон – закрытость от публики. Эти представители московской администрации не дают интервью и не отвечают на вопросы, связанные с их деятельностью. Они не стремятся завоевать симпатии жителей столицы вероятно потому, что это не входит в их задачи.