mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе ограничат движение по улице Невского

20 августа 2017, 10:09
Проезд будет закрыт в связи с дорожными работами.

В Уфе частично перекроют движение транспортных средств по улице Невского в Орджоникидзевском районе, будет закрыта половина проезжей части от пересечения с улицей Интернациональной, до перекрёстка с улицей Свободы. Ограничение начнёт действовать с 8:00 21 августа. Как сообщили в администрации города, закрытие дороги связано с капитальным ремонтом дорожного полотна.

- Асфальт должен остыть до температуры, которая будет ниже температуры плавления битума. Это позволит избежать образования колейности на вновь уложенном асфальте и добиться высокого качества дорожного покрытия, - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48