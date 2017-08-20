В Уфе ограничат движение по улице Невского

В Уфе частично перекроют движение транспортных средств по улице Невского в Орджоникидзевском районе, будет закрыта половина проезжей части от пересечения с улицей Интернациональной, до перекрёстка с улицей Свободы. Ограничение начнёт действовать с 8:00 21 августа. Как сообщили в администрации города, закрытие дороги связано с капитальным ремонтом дорожного полотна.