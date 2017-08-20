В Башкирии на Павловском водохранилище парень погиб на катере

Позже Медиакорсети рассказали другие подробности происшествия на воде. По словам собеседника информагентства, катер «АМУР» шел ночью на скорости и врезался в трубу причальной конструкции. Это не первый случай, когда в старый ржавый причал бьются транспортные средства на воде, пропустив поворот. Погибший парень - житель Красного ключа, крановщик. Он и второй молодой человек были наверху, когда произошло столкновение. Внизу в катере находились и другие люди, но они отделались ушибами и серьезно не пострадали.