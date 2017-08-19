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В Уфе следователи завели дело на начальника штаба полка ДПС

19 августа 2017, 12:18
Мужчину подозревают в "крышевании" маршрутчиков.

38-летний начальник штаба полка ДПС ГИБДД по Уфе подозревается в совершении преступления по статье «Превышение должностных полномочий», сообщили в пресс-службе следственного комитета по республике.

В апреле 2017 год подозреваемый трижды давал незаконные указания о не привлечении к административной ответственности трех водителей маршруток «Mercedes-Benz Sprinter» за неуплату штрафов.

Следователи проверяют причастность начальника штаба полка ДПС к аналогичным нарушениям. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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