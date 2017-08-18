В Башкирии проводится проверка по факту ухода из дома 3-летней девочки

Как сообщалось ранее, около 13 часов 17 августа 2017 года 3-летняя девочка гуляла во дворе и ушла за территорию домовладения. Другие дети видели ее на окраине деревни. Местные жители пытались сами найти девочку, затем сообщили в полицию.