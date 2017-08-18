СМИ: Осенью цены на лекарства могут вырасти на 20%

Этой осенью цены на лекарственные препараты могут вырасти на 20%, сообщают «Известия». Это связано с тем, что затраты импортеров на закупку лекарств за рубежом за первые пять месяцев 2017 года выросли на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года.