Проект «Быть или не быть 2» ждет своих героев – режиссеров и сценаристов

В эфире «Быть или не быть 2. Чемпионат России по сериалам» начнется в декабре 2017 года. Ведущий – Александр Незлобин и актер, сценарист и продюсер Денис Косяков. Премьера пилотов проектов-победителей пройдет в следующем, 2018 году.