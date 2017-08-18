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Проект «Быть или не быть 2» ждет своих героев – режиссеров и сценаристов

18 августа 2017, 17:52
Участником проекта может стать любой пользователь Вконтакте, снявший годное авторское видео.

Социальная сеть «Вконтакте» и Телеканал ТВ-3 запустят продолжение проекта «Быть или не быть», который поможет молодым продюсерам, режиссерам и сценаристам показать дебютные проекты и получить финансирование на производство сериала.

Чтобы стать участником проекта, нужно выложить в Vk авторское видео с хэштегом #СнимуПилот до первого октября. Победителей определят зрители и экспертное жюри, в том числе продюсеры Валерий Тодоровский и Игорь Толстунов, режиссеры Жора Крыжовников, Анна Меликян, Борис Хлебников, Александр Котт, Петр Буслов, актёры Александр Петров, Мария Шалаева, Ирина Горбачёва и Кирилл Плетнёв.

В эфире «Быть или не быть 2. Чемпионат России по сериалам» начнется в декабре 2017 года. Ведущий – Александр Незлобин и актер, сценарист и продюсер Денис Косяков. Премьера пилотов проектов-победителей пройдет в следующем, 2018 году.

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#Новости#Злата Зукович#Общество
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