К 100-летию Мустая Карима в репертуар Башдрамтеатра вернутся два спектакля

Трагедия «Не бросай огонь, Прометей!», в 1976 году была удостоена диплома I степени III Всероссийского фестиваля национальной драматургии и театрального искусства народов СССР, проходившего в Ленинграде. Трагедия много раз ставилась на разных сценах, в последние годы она была показана Национальным молодежным театром.