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К 100-летию Мустая Карима в репертуар Башдрамтеатра вернутся два спектакля

18 августа 2017, 13:00
Пьесы «Похищение девушки» и «Не бросай огонь, Прометей!» вновь порадуют зрителя.

Стало известно, какие спектакли вернутся в репертуар Башдрамтеатра к 100-летию народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Юбилейная дата будет отмечаться в республике в 2019 году. Как сообщается на сайте администрации Уфы, художественный руководитель театра Олег Ханов и режиссер Ильсур Казакбаев подали заявку на постановку спектакля «Ташлама утты, Прометей!» («Не бросай огонь, Прометей!»).

Трагедия «Не бросай огонь, Прометей!», в 1976 году была удостоена диплома I степени III Всероссийского фестиваля национальной драматургии и театрального искусства народов СССР, проходившего в Ленинграде. Трагедия много раз ставилась на разных сценах, в последние годы она была показана Национальным молодежным театром.

Также в планах Башдрамтеатра — возвращение комедии «Ҡыҙ урлау» («Похищение девушки»).

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#Новости#Дмитрий Саламатин#Культура
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