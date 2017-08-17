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В Уфе бабушка и внучка 2 года пытаются добиться расследования аварии

17 августа 2017, 17:27
На тротуаре их на полном ходу сбил автомобиль.

ДТП произошло в ноябре 2015 года на пересечении улиц Карла Маркса–Достоевского. 26-летний молодой человек за рулем «Опель Астра» ехал по улице К.Маркса в направлении Революционной. Чтобы уйти от столкновения со встречной грузовой «газелью»? он выехал на тротуар и допустил наезд на женщину с десятилетним ребенком. Женщина и ее внучка получили серьезные травмы.

16 ноября 2015 года было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Но до сих пор виновные не наказаны, а пострадавшие получают отписки: «В связи с тем, что обстоятельства установленные в ходе расследования уголовного дела вносят определённые затруднения в принятии законного и обоснованного решения…».

Сегодня в сети было обнародовано видео этой страшной аварии в телеграм-канале Mash. Общественность возмущена: действительно ли виновные окажутся без наказания?

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#Новости#Дмитрий Саламатин#Происшествия
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