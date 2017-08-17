В Уфе бабушка и внучка 2 года пытаются добиться расследования аварии

ДТП произошло в ноябре 2015 года на пересечении улиц Карла Маркса–Достоевского. 26-летний молодой человек за рулем «Опель Астра» ехал по улице К.Маркса в направлении Революционной. Чтобы уйти от столкновения со встречной грузовой «газелью»? он выехал на тротуар и допустил наезд на женщину с десятилетним ребенком. Женщина и ее внучка получили серьезные травмы.