Уфимцы стали тратить больше денег на развлечения

Интернет-ресурс Яндекс.Деньги посчитал, как изменились расходы уфимцев на развлечения по сравнению с прошлым летом. Расчёт приводит РБК-Уфа. Для этого аналитики компании изучили платежи с 1 июня по 10 августа 2017 года, которые жители города проводили через Яндекс.Кассу и с карт Яндекс.Денег, и сравнили с показателями прошлого года.