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Уфимцы стали тратить больше денег на развлечения

17 августа 2017, 16:04
По сравнению с прошлым годом, траты горожан выросли в пять раз.

Интернет-ресурс Яндекс.Деньги посчитал, как изменились расходы уфимцев на развлечения по сравнению с прошлым летом. Расчёт приводит РБК-Уфа. Для этого аналитики компании изучили платежи с 1 июня по 10 августа 2017 года, которые жители города проводили через Яндекс.Кассу и с карт Яндекс.Денег, и сравнили с показателями прошлого года.

Выяснилось, что этим летом горожане потратили на развлечения в 5,3 раза больше, чем годом ранее. Кино остается самым популярным видом досуга у горожан. Далее в рейтинге идет отдых в барах, затем театры, концерты, аттракционы, музеи и выставки, спортивные мероприятия, квесты.

Отметим, что квесты и концерты – самые затратные развлечения: в среднем они обходятся в 3500 и 1540 рублей соответственно.

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#Новости#Дмитрий Саламатин#Общество
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