Банк УРАЛСИБ присоединился к программам кредитования с господдержкой

Кредит по программе «Первый автомобиль» могут получить заемщики, которые ранее не имели в собственности автомобиль. В рамках программы «Семейный автомобиль» кредит могут получить заемщики, которые имеют двух и более несовершеннолетних детей. Обязательными условиями обеих программ является отсутствие действующих и закрытых кредитов на приобретение автомобиля, выданных в 2017 году, а также наличие у клиента водительского удостоверения.