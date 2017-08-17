Банк УРАЛСИБ присоединился к программам кредитования с господдержкой

Кредит по программе «Первый автомобиль» могут получить заемщики, которые ранее не имели в собственности автомобиль. В рамках программы «Семейный автомобиль» кредит могут получить заемщики, которые имеют двух и более несовершеннолетних детей. Обязательными условиями обеих программ является отсутствие действующих и закрытых кредитов на приобретение автомобиля, выданных в 2017 году, а также наличие у клиента водительского удостоверения.
Программы действуют совместно с ранее введенным государственным субсидированием автокредитов, которое предусматривает снижение процентной ставки на 6,7% при покупке автомобилей 2016 и 2017 года выпуска. Максимальная стоимость автомобиля не должна превышать 1,45 млн рублей. Кредит предоставляется в рублях на срок до 36 месяцев.
Таким образом, минимальная процентная ставка в рамках государственной программы субсидирования автокредитов - от 8% годовых. С полными условиями кредитования можно ознакомиться на сайте Банка УРАЛСИБ.
Срок действия программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» – до 31 декабря 2017 года.
Справка:
Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings,
«B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июля 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 277 точек продаж, 1 499 банкоматов, 517 платежных терминалов и 23 447 POS-терминалов.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.