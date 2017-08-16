Жители Уфы пожаловались на нелегальную парковку маршруток

Площадку между домами №52 и 54 по улице Революционной в Уфе давно облюбовали водители регулярных маршрутов. Однако местные жители совсем этому не рады. От такого соседства люди испытывают сплошные неудобства. В связи с этим от жителей района поступают жалобы, сообщается на сайте администрации.
Откликнувшись на жалобы, власти провели проверку. В ходе рейда были проверены карты маршрута. Водители, которые устроили стоянку на Революционной, работают на законных основаниях, однако в документах пунктом посадки и высадки пассажиров является Южный автовокзал. В связи с нарушением водителям выписан штраф в 3 тысячи рублей. При повторном нарушении им грозит до 5 тысяч рублей выплат.
Работа по наведению порядка будет продолжена, уверили в администрации.