В Уфе полиция разыскивает двоих сбежавших подростков

16-летний Матвей Чудин и 13-летний Владимир Шмелев пропали без вести 6 августа. Молодые люди сбежали из республиканского центра социальной помощи семьям и детям и до сих пор об их местонахождении ничего неизвестно.
Матвей Чудин – на вид 16-17 лет, рост 160-165 см, светловолосый, среднего телосложения.
Владимир Швелев – на вид 13-14 лет, рост 150-160 см, кареглазый, светловолосый, среднего телосложения.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростков, просят связаться по телефонам 8-965-935-00-87, 02, 020, 002.