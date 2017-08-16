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В Уфе полиция разыскивает двоих сбежавших подростков

16 августа 2017, 13:09
Ребят не могут найти уже десять дней.

16-летний Матвей Чудин и 13-летний Владимир Шмелев пропали без вести 6 августа. Молодые люди сбежали из республиканского центра социальной помощи семьям и детям и до сих пор об их местонахождении ничего неизвестно.

Матвей Чудин – на вид 16-17 лет, рост 160-165 см, светловолосый, среднего телосложения.

Владимир Швелев – на вид 13-14 лет, рост 150-160 см, кареглазый, светловолосый, среднего телосложения.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростков, просят связаться по телефонам 8-965-935-00-87, 02, 020, 002.

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#Новости#Злата Зукович#Общество
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