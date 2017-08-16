В Башкирии во время пожара в жилом доме погиб трёхлетний ребёнок

В городе Стерлитамак по адресу проспект Октября 20, произошёл пожар. Это стало известно из фотографий, выложенных в социальной сети. Люди сообщили о погибшем в пожаре ребёнке.Также, многие участники сообщества обеспокоены ситуацией с газовым оборудованием в их домах.