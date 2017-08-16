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В Башкирии во время пожара в жилом доме погиб трёхлетний ребёнок

16 августа 2017, 11:39
Кроме того, при тушении пожара в городе Стерлитамак эвакуировано 36 человек, из них 6 детей

В городе Стерлитамак по адресу проспект Октября 20, произошёл пожар. Это стало известно из фотографий, выложенных в социальной сети. Люди сообщили о погибшем в пожаре ребёнке.Также, многие участники сообщества обеспокоены ситуацией с газовым оборудованием в их домах.

МЧС по РБ подтвердило информацию. На официальном сайте спасателей говорится, что 16 августа в 05 часов 34 минуты дежурному поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме по Проспекту Октября в Стерлитамаке. Пожарные на месте установили, что горит однокомнатная квартира на первом этаже.

Пожар тушили 21 человек и 9 единиц техники. Сообщается о пострадавших, многие получили отравление продуктами горения, они переданы бригаде скорой помощи. К сожалению,один ребёнок погиб.

Пожар потушен в 07 часов 50 минут.

#Новости#Дмитрий Саламатин#Происшествия
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