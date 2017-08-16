В Башкирии суд отклонил иск застройщика к председателю ЖСК "Дуслык-строй"

Напомним, спортивно- реабилитационный центра инвалидов по зрению "Луч" является застройщиком долгостроя на ул. Кирова 43/2 в Уфе. Пайщики ЖСК "Дуслык-строй" купили в нем квартиры, но не могут их получить. В июле несколько членов ЖСК объявили голодовку прямо в недостроенном здании. Прекратилась она уже через два дня, так как власти пообещали протестующим решить проблему. Однако конкретные действия, по словам пайщиков, так и не были предприняты. В начале августа они заявляли о готовности объявить голодовку повторно.