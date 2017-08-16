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В Башкирии суд отклонил иск застройщика к председателю ЖСК "Дуслык-строй"

16 августа 2017, 10:03
Городской суд Салавата отклонил иск о защите чести и достоинства, поданный замдиректора фонда "Луч" Кириллом Волковым к председателю ЖСК "Дуслык-строй" Ильгизу Валиуллину. Истец требовал с ответчика 500 тысяч рублей компенсации за якобы недостоверную информацию о нем.

Как сообщил Валиуллин Медиакорсети, пока озвучена только резолютивная часть решения суда, подробности ему пока неизвестны. Претензии истца, по словам Ильгиза Валиуллина, были вызваны сообщением о том, что Волков присутствовал на одном из судебных заседаний, на котором его в действительности не было.

Напомним, спортивно- реабилитационный центра инвалидов по зрению "Луч" является застройщиком долгостроя на ул. Кирова 43/2 в Уфе. Пайщики ЖСК "Дуслык-строй" купили в нем квартиры, но не могут их получить. В июле несколько членов ЖСК объявили голодовку прямо в недостроенном здании. Прекратилась она уже через два дня, так как власти пообещали протестующим решить проблему. Однако конкретные действия, по словам пайщиков, так и не были предприняты. В начале августа они заявляли о готовности объявить голодовку повторно.

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