В Башкирии суд отклонил иск застройщика к председателю ЖСК "Дуслык-строй"

Как сообщил Валиуллин Медиакорсети, пока озвучена только резолютивная часть решения суда, подробности ему пока неизвестны. Претензии истца, по словам Ильгиза Валиуллина, были вызваны сообщением о том, что Волков присутствовал на одном из судебных заседаний, на котором его в действительности не было.
Напомним, спортивно- реабилитационный центра инвалидов по зрению "Луч" является застройщиком долгостроя на ул. Кирова 43/2 в Уфе. Пайщики ЖСК "Дуслык-строй" купили в нем квартиры, но не могут их получить. В июле несколько членов ЖСК объявили голодовку прямо в недостроенном здании. Прекратилась она уже через два дня, так как власти пообещали протестующим решить проблему. Однако конкретные действия, по словам пайщиков, так и не были предприняты. В начале августа они заявляли о готовности объявить голодовку повторно.