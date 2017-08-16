На Кубке Башкирии по хоккею «Салават Юлаев» стартовал с победы

С первых минут игры "Салават" был напорист в атаке. Под усиленным давлением, счёт был открыт Денисом Куляшом во второй половине периода. Вскоре отметился в протоколе другой защитник - Ларсен, известный подключениям к атаке. Затем в большинстве, заработанном тройкой Зубова, "юлаевцы" закрыли обзор вратарю и датчанин Филип Ларсен нанес меткий бросок.