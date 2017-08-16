Депутат Сергей Лобастов: «На Тратау нет каменной соли и мы ее там не ищем»

- Считайте сами. Из нашей кальцинированной соды делают практически все стекло в стране. Это десятки заводов, которые без стерлитамакского сырья встанут гарантированно. Без стекла остановится вся стройка. Вы же не будете строить дома без окон. Без соды не работает ни цветная, ни черная металлургия. Без металла нельзя производить ни автомобили, ни самолеты, вообще практически ничего нельзя. Если вдруг предположить, что Стерлитамак перестал выпускать соду, то перекрыть потребность в этом продукте не смогут ни другие производства в России – они слишком малы, ни импорт – для того, чтобы разгружать такое количество соды, нужна соответствующая инфраструктура – порты, перевалочные пункты, железнодорожные узлы и так далее. Ничего этого нет, потому что страна всегда жила за счет Стерлитамака и импортировать соду никогда не собиралась.