В Уфе суд решил на 40 суток закрыть ресторан, где отравились 49 человек

Но затем пришли новые данные - о 49 пострадавших. В частности, в 4-ю инфекционную клиническую больницу после посещения ресторана попали жених и невеста, отмечавшие свадьбу в заведении, а также некоторые гости. Они отказались от прямого общения с нами, но из другого источника редакции стало известно, что по факту отравления молодые люди написали заявление в прокуратуру и в администрацию самого ресторана.