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В Уфе суд решил на 40 суток закрыть ресторан, где отравились 49 человек

15 августа 2017, 15:02
Об этом сообщил начальник Роспотребнадзора РБ Евгений Степанов.

Управлением Роспотребнадзора в Башкирии было вынесено предписание навести порядок в заведении «Белый мост» и устранить нарушения санитарных правил. Евгений Степанов отметил, что в случае повторения ситуации материалы дела вновь будут переданы в суд.

Напомним, что отравление произошло 5 августа, и вначале сообщалось о 15 отравившихся.

Но затем пришли новые данные - о 49 пострадавших. В частности, в 4-ю инфекционную клиническую больницу после посещения ресторана попали жених и невеста, отмечавшие свадьбу в заведении, а также некоторые гости. Они отказались от прямого общения с нами, но из другого источника редакции стало известно, что по факту отравления молодые люди написали заявление в прокуратуру и в администрацию самого ресторана.

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#Новости#Дмитрий Саламатин#Происшествия
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