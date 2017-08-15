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В Башкирии вынесли приговор за дачу взятки судебному приставу

15 августа 2017, 11:33
Подсудимого приговорили к 3-ём годам лишения свободы условно.

Стерлитамакский городской суд вынес приговор в отношении 37-летнего местного жителя. Он признан виновным в даче взятки должностному лицу, сообщается на сайте прокуратуры. В суде установлено, что у мужчины имелась задолженность перед банком в размере более 450 тыс. рублей. В июне 2017 года судебный пристав уведомил его о временном ограничении выезда за границу.

За снятие данной ограничительной меры обвиняемый, передал служащему взятку в размере 20 тыс. рублей. После передачи денежных средств он был задержан с поличным.

Подсудимый полностью признал свою вину в совершении преступления.

#Новости#Дмитрий Саламатин#Происшествия
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