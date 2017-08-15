В Башкирии вынесли приговор за дачу взятки судебному приставу

Стерлитамакский городской суд вынес приговор в отношении 37-летнего местного жителя. Он признан виновным в даче взятки должностному лицу, сообщается на сайте прокуратуры. В суде установлено, что у мужчины имелась задолженность перед банком в размере более 450 тыс. рублей. В июне 2017 года судебный пристав уведомил его о временном ограничении выезда за границу.