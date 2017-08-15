Уфимец подозревается в краже имущества на 60 тысяч рублей на ЖД станции

Транспортной полицией были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых был установлен подозреваемый в хищении, 44-летний уроженец Уфы. В ходе осмотра его жилища обнаружено похищенное имущество на сумму свыше 60 тысяч рублей и патроны разного калибра.