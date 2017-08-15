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Уфимец подозревается в краже имущества на 60 тысяч рублей на ЖД станции

15 августа 2017, 18:28
Кроме того, у него были обнаружены боевые патроны.

Сотрудниками правоохранительных органов раскрыта кража имущества из помещения железнодорожной станции. Как сообщает МВД республики, в дежурную часть поступило сообщение от гражданина, представившегося охранником станции «Спортивная», о краже имущества из помещения.

Транспортной полицией были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых был установлен подозреваемый в хищении, 44-летний уроженец Уфы. В ходе осмотра его жилища обнаружено похищенное имущество на сумму свыше 60 тысяч рублей и патроны разного калибра.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.

#Новости#Дмитрий Саламатин#Происшествия
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