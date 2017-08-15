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Пропавшие в Башкирии 15 туристов вышли на связь

15 августа 2017, 09:47
С ними всё хорошо.

Вчера, 14 августа, в 20 часов 40 минут уфимского времени пропавшие туристы вышли на связь с родственниками и сообщили о том, что с группой все в порядке, сообщили в республиканском управлении МЧС. Группа следует на автомобилях по автодороге через Ассы в Челябинскую область.

Напомним, 14 августа в 4 часа 41 минуту поступило сообщение о том, что группа туристов из Челябинской области в составе 15 человек, в том числе 1 ребенок, следовавших на автомобилях на водопад Атыш, не выходит на связь.

Как сообщается на сайте МЧС по РБ, пропавшую группу искали 18 спасателей на 5 машинах.

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#Новости#Дмитрий Саламатин#Происшествия
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