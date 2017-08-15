Пропавшие в Башкирии 15 туристов вышли на связь

Вчера, 14 августа, в 20 часов 40 минут уфимского времени пропавшие туристы вышли на связь с родственниками и сообщили о том, что с группой все в порядке, сообщили в республиканском управлении МЧС. Группа следует на автомобилях по автодороге через Ассы в Челябинскую область.