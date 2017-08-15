Полицейский из Уфы завоевал два «золота» на Всемирных играх в США

В городе Лос-Анджелес на XVII Всемирных играх полицейских и пожарных золотую медаль в супертяжелой весовой категории завоевал башкирский динамовец, преподаватель кафедры Уфимского юридического института МВД России Рустем Арсланов, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии. По оценкам специалистов, спортсмен не оставил никаких шансов на победу своим соперникам.
- Арсланов выступал в весовой категории свыше ста килограммов и за несколько минут провел шесть схваток. На каждого из соперников он потратил не более двух минут, положив на лопатки или проведя болевой прием, - рассказали подробности тренеры российской сборной.
Вторую безоговорочную победу Рустем одержал в таком виде спорта, как греплинг, говорится на сайте МВД. Греплинг – вид спортивного единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приёмов.