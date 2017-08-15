Курбан-Байрам в Уфе отметят в 23 мечетях и на 11 площадках

В 23 мечетях и молельных залах Уфы 1 сентября с раннего утра будут проходить праздничные проповеди. Для проведения религиозных обрядов в столице республики Центральным духовным управлением мусульман России и Духовным управлением мусульман Башкирии планируется оборудовать 11 площадок. Это было решено на заседании городской Комиссии по вопросам государственно-конфессиональных отношений и взаимодействия с религиозными организациями, сообщается пресс-службой администрации.