Башкирию признали лидером в строительном комплексе России

Как сообщает сайт Российского Союза строителей – из 26 регионов Российской Федерации по количеству предприятий «Лидеров строительного комплекса России», Республика Башкортостан занимает 1-е место – 9 предприятий, затем идут город Москва и Томская область – по 7 предприятий, Республика Татарстан – 6, Ростов-на-Дону – 5, Московская область – 4.
Кроме того республика лидирует среди 31 лучших предприятий строительных материалов и стройиндустрии: в Башкортостане лауреатами стали 12 предприятий (первое место), Тюменская область – 9 предприятий (второе место), Республика Татарстан – 8 предприятий (третье место).