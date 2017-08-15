mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Башкирию признали лидером в строительном комплексе России

15 августа 2017, 17:29
Опубликован рейтинг 66 лучших организаций по итогам ХХI Всероссийского конкурса «Лидеров строительного комплекса России» за 2016 год.

Как сообщает сайт Российского Союза строителей – из 26 регионов Российской Федерации по количеству предприятий «Лидеров строительного комплекса России», Республика Башкортостан занимает 1-е место – 9 предприятий, затем идут город Москва и Томская область – по 7 предприятий, Республика Татарстан – 6, Ростов-на-Дону – 5, Московская область – 4.

Кроме того республика лидирует среди 31 лучших предприятий строительных материалов и стройиндустрии: в Башкортостане лауреатами стали 12 предприятий (первое место), Тюменская область – 9 предприятий (второе место), Республика Татарстан – 8 предприятий (третье место).

#Новости#Дмитрий Саламатин#Экономика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48