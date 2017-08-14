В мэрии Уфы рассказали о новом мошенничестве коммунальных служб. На сайте администрации города рассказали о нескольких случаях аферистов, представляющих себя как «Аварийная вентиляционная служба Уфы». Они призывают жителей многоквартирных домов обратиться по телефону и согласовать время прочистки вентиляционных каналов в жилых помещениях дома. При этом автоинформатор, установленный на указанном телефоне, сообщает о необходимости внести взнос в размере 990 рублей.
При этом в мэрии напоминают, что все работы по содержанию общедомового имущества, в том числе и прочистке вентиляционных каналов, осуществляет управляющая компания за счет средств «Содержание». Деятельность управляющей компании основана на решениях жителей, оформленных в протоколе собрания собственников жилья.
Сотрудники городских служб призывают быть предельно бдительными горожан и не пускать неизвестных в свои квартиры. Любую информацию о работах в вашем доме необходимо уточнять в управляющей компании.