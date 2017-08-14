В мэрии Уфы рассказали о новом мошенничестве коммунальных служб. На сайте администрации города рассказали о нескольких случаях аферистов, представляющих себя как «Аварийная вентиляционная служба Уфы». Они призывают жителей многоквартирных домов обратиться по телефону и согласовать время прочистки вентиляционных каналов в жилых помещениях дома. При этом автоинформатор, установленный на указанном телефоне, сообщает о необходимости внести взнос в размере 990 рублей.