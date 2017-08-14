В Башкирии на организацию форума туриндустрии выделят 3 миллиона

Государственный комитет Башкирии по предпринимательству и туризму по итогам конкурса 5 сентября отберет компанию, которая проведет Форум гостеприимства и туристской индустрии в Башкирии, следует из информации на официальном сайте госзакупок. Как следует из технического задания, форум должен включать в себя одно пленарное заседание, одну пресс-конференцию, а также четыре тематические сессии по туристическому продукту Башкирии с онлайн трансляцией в режиме вебинара на Россию, Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Армению, Грузию, Кыргызстан, Латвию, Литву, Узбекистан, Украину. Мероприятие должно пройти в выставочном комплексе «ВДНХ Экспо» с 15 по 17 ноября этого года.
Спикерами мероприятия должны быть руководители (либо их заместители) по въездному и внутреннему туризму, крупных агентских сетей, объектов размещения, объектов показа, туристических ведомств федерального или регионального уровня, перевозчиков.
Победителю предстоит обеспечить не менее 8 спикером авиабилетами эконом-класса из России и стран СНГ, а также организовать их трансфер из аэропорта до гостиницы, места проведения мероприятия, а затем вновь в аэропорт. Всех спикеров необходимо разместить в стандартных одноместных номерах гостиниц Уфы, а также организовать комплексное трехразовое питание и 1,5 часовую экскурсию по городу.
Кроме этого, в каждый день проведения мероприятия обеспечить кофе-брейк на 80 персон (в отдельно-организованном помещении для vip-персон), а также торжественного ужина на 50 человек.
Начальная цена закупки – 3 млн руб. Средства будут выделены из бюджета республики.