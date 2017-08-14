В Башкирии на организацию форума туриндустрии выделят 3 миллиона

Государственный комитет Башкирии по предпринимательству и туризму по итогам конкурса 5 сентября отберет компанию, которая проведет Форум гостеприимства и туристской индустрии в Башкирии, следует из информации на официальном сайте госзакупок. Как следует из технического задания, форум должен включать в себя одно пленарное заседание, одну пресс-конференцию, а также четыре тематические сессии по туристическому продукту Башкирии с онлайн трансляцией в режиме вебинара на Россию, Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Армению, Грузию, Кыргызстан, Латвию, Литву, Узбекистан, Украину. Мероприятие должно пройти в выставочном комплексе «ВДНХ Экспо» с 15 по 17 ноября этого года.