БСК ищет новые месторождения соли в Ишимбайском районе

Для обеспечения потребности производств БСК в каменной соли компания проводит поисково-оценочные работы в районе деревни Карайганово Ишимбайского района. Работы осуществляются в соответствии с лицензией, выданной Управлением по недропользованию по Республике Башкортостан. Кроме того, в соответствие с требованием законодательства, проект получил положительную оценку ФБУ «РОСГЕОЛЭКСПЕРТИЗА».
Проект разведки месторождения предполагает бурение 7 поисковых скважин, работы на 6 из которых уже завершены, а территория – в соответствии с договоренностями, достигнутыми с арендатором участка, – рекультивирована. Последняя скважина, работы на которой ведутся сейчас, размещена на нераспределенном участке земель Ишимбайского района. Разрешение на ее бурение было получено в районной администрации (Постановление № 1526 от 28.07.2017г.). Проезд специальной техники согласован с арендатором паев сельскохозяйственных земель.
Подрядчик ОАО "Уральская геологосъемочная экспедиция" выполняет работы на участке, площадь которого не превышает 1600 кв. м. После проведения поисково-оценочных работ этот участок земли также будет рекультивирован.
Поисково-оценочные работы выполняются в полном соответствии с действующим законодательством и не имеют никакого отношения к Тра-тау. Речь идет о поиске каменной соли, а не известняка.
По всем имеющимся вопросам можно обратиться в Башкирскую содовую компанию по телефону + (3473)29-78-88.