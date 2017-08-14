БСК ищет новые месторождения соли в Ишимбайском районе

Проект разведки месторождения предполагает бурение 7 поисковых скважин, работы на 6 из которых уже завершены, а территория – в соответствии с договоренностями, достигнутыми с арендатором участка, – рекультивирована. Последняя скважина, работы на которой ведутся сейчас, размещена на нераспределенном участке земель Ишимбайского района. Разрешение на ее бурение было получено в районной администрации (Постановление № 1526 от 28.07.2017г.). Проезд специальной техники согласован с арендатором паев сельскохозяйственных земель.