Башкирский спортсмен выиграл серебро чемпионата мира по лёгкой атлетике

Данил Лысенко преодолел высоту 2 метра 35 сантиметров. Главный легкоатлетический турнир года проходит в эти дни в Лондоне. Как сообщает пресс-служба Министерства спорта и молодежной политики РБ, в секторе прыжков в высоту 20-летний уроженец Бирска показал результат 2 метра 32 сантиметра. Этого хватило для того, чтобы завоевать серебро. Чемпион турнира преодолел планку, установленную на отметке 2 метра 35 сантиметров. Отметим, что из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики, все российские спортсмены выступают на чемпионате мира под нейтральным флагом.