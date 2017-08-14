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Башкирский спортсмен выиграл серебро чемпионата мира по лёгкой атлетике

14 августа 2017, 12:05
Золото выиграл Мутаз Эсса Баршим из Катара, покоривший высоту 2,35 метра. Бронзовая медаль у сирийца Маджеда Газаля, прыгнувшего на 2,29 метра. Еще один россиянин Илья Иванюк (2,25) поделил шестое место с британцем Робертом Грабарзом.

Данил Лысенко преодолел высоту 2 метра 35 сантиметров. Главный легкоатлетический турнир года проходит в эти дни в Лондоне. Как сообщает пресс-служба Министерства спорта и молодежной политики РБ, в секторе прыжков в высоту 20-летний уроженец Бирска показал результат 2 метра 32 сантиметра. Этого хватило для того, чтобы завоевать серебро. Чемпион турнира преодолел планку, установленную на отметке 2 метра 35 сантиметров. Отметим, что из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики, все российские спортсмены выступают на чемпионате мира под нейтральным флагом.

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#Новости#Надежда Валитова#Спорт
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