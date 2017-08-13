Под Уфой автобус с пассажирами врезался в дерево

Вчера, 12 августа, в Уфимском районе Башкирии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Информация об этом размещена в группе «БашДТП».
Микроавтобус следовал по маршруту №110С до села Булгаково. Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.
Как сообщил «Дорожный патруль», в ДТП пострадали два человека. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.
Одна из пассажирок, сидевшая рядом с водителем, рассказала, что произошло:
- Наш водитель пошел на обгон справа, а с левого ряда стал другой водитель как раз на этот ряд вставать. Мы не успели снизить скорость. Чтоб избежать столкновения он сдал вправо и ушел в кювет. Дерево его остановило. Хорошо не перевернулись, - сказала она.
Она отметила, что в салоне кто-то из пассажиров разбил губу, а кто-то головой ударился.