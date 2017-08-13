Под Уфой автобус с пассажирами врезался в дерево

- Наш водитель пошел на обгон справа, а с левого ряда стал другой водитель как раз на этот ряд вставать. Мы не успели снизить скорость. Чтоб избежать столкновения он сдал вправо и ушел в кювет. Дерево его остановило. Хорошо не перевернулись, - сказала она.