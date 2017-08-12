В Уфе вновь пройдет Международный фестиваль тюркоязычных театров Туганлык

По итогам фестиваля «Туганлык» присуждаются премии по 5 основным номинациям: «Лучший спектакль фестиваля», «Лучшая работа режиссёра», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая сценография». Кроме них также присуждаются премии: «Лучшая работа композитора», «Лучшая драматургия», «Лучшая роль второго плана», призы «Дебют», «Надежда», «За бережное отношение к традициям и идеалам старшего поколения», «Приз зрительских симпатий» и другие. Спектакли-победители в основных номинациях участвуют в зарубежных гастролях.