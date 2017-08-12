В Уфе вновь пройдет Международный фестиваль тюркоязычных театров Туганлык

На фестивале покажут 14 спектаклей тюркоязычных театров Алтая, Дагестана, Тувы, Чувашии, Татарии, Азербайджана, Кабардино-Балкарии, а также Башкирии, сообщается на сайте министерства культуры республики. Башинформ сооьбщает, что почетным гостем на фестивале станет театральный критик из Лондона Мария Швецова.
В рамках фестиваля также состоятся Международная научно-практическая конференция «Тюркоязычный театр – Диалог культур», лекции театроведов Ассоциации театральных критиков Москвы, творческие встречи с известными драматургами, критиками и другими театральными деятелями. Помимо этого, уфимцев и гостей столицы ждут этноконцерт и Театральный йыйын.
Напомним, Международный фестиваль тюркоязычных театров «Туганлык» проводится в Уфе с 1991 года.
По итогам фестиваля «Туганлык» присуждаются премии по 5 основным номинациям: «Лучший спектакль фестиваля», «Лучшая работа режиссёра», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая сценография». Кроме них также присуждаются премии: «Лучшая работа композитора», «Лучшая драматургия», «Лучшая роль второго плана», призы «Дебют», «Надежда», «За бережное отношение к традициям и идеалам старшего поколения», «Приз зрительских симпатий» и другие. Спектакли-победители в основных номинациях участвуют в зарубежных гастролях.