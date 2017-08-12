В Башкирии рабочий на ферме разбил голову: возбуждено уголовное дело

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту госпитализации работника фермы «Тюрюш» в Буздякском районе республики. По версии следствия, 26 мая этого года животновод начал демонтировать крышу молочного блока по наказанию своего управляющего. Рабочий оступился, упал и разбил голову. Таким образом, было установлено, что заведующий правилами охраны труда и техники безопасности допустил грубое нарушение.