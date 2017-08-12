Уфимцы смогут увидеть этой ночью один из самых сильных звездопадов года

Уфимцы смогут увидеть один из самых сильных звездопадов года – метеорный поток Персеид. Он пройдет в ночь с 12 на 13 августа. В это время ожидается поток от 80 до 100 метеоров в час.
«Но в этом году наблюдениям значительно помешает Луна. 12 августа — пятый день после полнолуния. Луна будет достаточно яркой, и не даст увидеть слабые метеоры. Она восходит в 22.50, через два часа после захода Солнца, и будет светить всю ночь. Так что вместо 80-100 метеоров в час даже за городом можно будет увидеть только 35-50 метеоров. Ну и, конечно, наблюдениям может помешать дымка или облачность», — рассказали в пресс-службе уфимского планетария.
Напомним, свое название поток получил по созвездию Персея, так как радиант этого потока находится в этом созвездии. Радиантом называют точку на небесной сфере, из которой предположительно вылетают метеоры.
Метеорный поток – одно из самых известных космических явлений, которое можно наблюдать невооруженным взглядом.