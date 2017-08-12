Уфимцы смогут увидеть этой ночью один из самых сильных звездопадов года

«Но в этом году наблюдениям значительно помешает Луна. 12 августа — пятый день после полнолуния. Луна будет достаточно яркой, и не даст увидеть слабые метеоры. Она восходит в 22.50, через два часа после захода Солнца, и будет светить всю ночь. Так что вместо 80-100 метеоров в час даже за городом можно будет увидеть только 35-50 метеоров. Ну и, конечно, наблюдениям может помешать дымка или облачность», — рассказали в пресс-службе уфимского планетария.