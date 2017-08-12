Ирек Ялалов окончательно сказал, когда в Уфе отметят День знаний

Большинство горожан – более 60 процентов – высказались за то, чтобы торжественные линейки в школах провести 4 сентября. Конечно, мы прислушаемся к мнению большинства участников опроса. И все же праздник 1 сентября в нашем городе будет. В День знаний мы торжественно откроем новую школу в Демском районе столицы, а 4 сентября – в Кировском районе Уфы в микрорайоне «Колгуевский». Приглашаем уфимцев посетить праздничные мероприятия и всем вместе порадоваться за учеников новых современных столичных школ, - отметил в своей речи мэр башкирской столицы. Чиновник отметил, что впредь сотрудники мэрии будут чаще советоваться с жителями столицы путем интернет-голосования.