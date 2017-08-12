mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Ирек Ялалов окончательно сказал, когда в Уфе отметят День знаний

12 августа 2017, 12:02
Напомним, что в этом году на 1 сентября выпадает Курбан–байрам. По закону этот день является выходным, поэтому минобром региона были даны рекомендации перенести начало учебного года на 2 или 4 сентября.

Мы уже писали о том, что на этой неделе в Уфе с подачи мэра Ирека Ялалова жителям столицы было предложено самим выбрать, в какой день пройдут торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Голосование проходило на официальном сайте администрации города, сообществах муниципалитета в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. По словам Ирека Ялалова, в нем приняло участие «беспрецедентное количество человек»:

- На официальном сайте администрации проголосовало 3055 человек, в официальных группах столичного муниципалитета и управления образования Уфы в социальной сети «ВКонтакте» – более 18 тысяч пользователей.

Большинство горожан – более 60 процентов – высказались за то, чтобы торжественные линейки в школах провести 4 сентября. Конечно, мы прислушаемся к мнению большинства участников опроса. И все же праздник 1 сентября в нашем городе будет. В День знаний мы торжественно откроем новую школу в Демском районе столицы, а 4 сентября – в Кировском районе Уфы в микрорайоне «Колгуевский». Приглашаем уфимцев посетить праздничные мероприятия и всем вместе порадоваться за учеников новых современных столичных школ, - отметил в своей речи мэр башкирской столицы. Чиновник отметил, что впредь сотрудники мэрии будут чаще советоваться с жителями столицы путем интернет-голосования.

Напомним, что в этом году на 1 сентября выпадает Курбан–байрам. По закону этот день является выходным, поэтому минобром региона были даны рекомендации перенести начало учебного года на 2 или 4 сентября.

Материалы по теме
Ирек Ялалов своим подчиненным: Я с вас не слезу!Ялалов предложил уфимцам самим выбрать дату начала учебного годаЖители Уфы проголосовали за перенос начала учебного года на 4 сентября
#Новости#Надежда Валитова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48