Башкирия лидирует в рейтинге «пьяных» преступлений в стране

Башкирия оказалась в лидерах «пьяных» преступлений в стране, согласно данным сайта правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ. Аналитики сообщают, что за первое полугодие 2017 года в республике совершено 9 032 преступления в состоянии алкогольного опьянения. В тройке лидеров оказались Кемеровская область (7454), Свердловская и Челябинская области (7096 и 6586 соответственно). При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подобных преступлений в республике оказалось на 9,9% меньше.