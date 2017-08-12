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Башкирия лидирует в рейтинге «пьяных» преступлений в стране

12 августа 2017, 10:47
Аналитики сообщают, что за первое полугодие 2017 года в республике совершено 9 032 преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Башкирия оказалась в лидерах «пьяных» преступлений в стране, согласно данным сайта правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ. Аналитики сообщают, что за первое полугодие 2017 года в республике совершено 9 032 преступления в состоянии алкогольного опьянения. В тройке лидеров оказались Кемеровская область (7454), Свердловская и Челябинская области (7096 и 6586 соответственно). При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подобных преступлений в республике оказалось на 9,9% меньше.

Напомним, ранее мы писали о том, что Башкирия вошла в пятёрку самых пьющих регионов страны, за год наш регион поднялся в антирейтинге на четвертое место. Данные были предоставлены специалистами Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. Самыми «пьющими» регионами также оказались Московская область, Нижегородская область.

Также отметим, что за первые шесть месяцев 2017 года от отравления алкоголем в республике пострадало 652 человека, в том числе 11 детей до 15 лет и пять подростков. От отравления алкоголем скончались за первые полгода 94 человека.

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#Новости#Надежда Валитова#Общество
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