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В Уфе сотрудники Росгвардии задержали наркомана

11 августа 2017, 10:40
Он купил наркотики через интернет.

В Орджоникидзевском районе Уфы стражи порядка обратили внимание на мужчину, который что-то искал возле забора, сообщает Росгвардия по РБ. Ориентируясь по мобильному телефону, он отыскал в траве сверток и направился во двор дома.

Во время проверки документов гражданин занервничал, выбросил сверток в сторону и попытался скрыться, но тут же был задержан. В ходе беседы с задержанным росгвардейцы выяснили, что наркотическое вещество «Скорость» он приобрел через интернет и искал закладку по сообщенным ему признакам.

Задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Экспертиза изъятого вещества массой 0,246 граммов подтвердила, что оно является наркотическим.

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#Новости#Дмитрий Саламатин#Происшествия
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