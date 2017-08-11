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В Уфе на 61-м году жизни ушла из жизни селекционер Ботанического сада

11 августа 2017, 17:35
10 августа ушла из жизни видный селекционер Миронова Людмила Николаевна.

Свою трудовую деятельность Людмила Миронова начала в системе Российской академии наук с 1980 года, сообщается в официальной группе Ботанического сада.

В БСИ УНЦ РАН работала с ноября 1992 года сначала научным сотрудником, с ноября 1993 года - заведующей лабораторией интродукции растений, с 2001 года и до последнего - заведующей лабораторией интродукции и селекции цветочных растений. На протяжении всей трудовой деятельности Людмила Николаевна отдавала все свои силы, знания и опыт порученному делу, - говорят о ней сотрудники института.

Медиакорсеть выражает соболезнования родным и близким Людмилы Мироновой.

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