В Уфе на 61-м году жизни ушла из жизни селекционер Ботанического сада

В БСИ УНЦ РАН работала с ноября 1992 года сначала научным сотрудником, с ноября 1993 года - заведующей лабораторией интродукции растений, с 2001 года и до последнего - заведующей лабораторией интродукции и селекции цветочных растений. На протяжении всей трудовой деятельности Людмила Николаевна отдавала все свои силы, знания и опыт порученному делу, - говорят о ней сотрудники института.