В Башкирии лесничии предстанут перед судом из-за взятки в 224 тысячи рублей

Как сообщается на сайте прокуратуры, в июне 2017 года индивидуальный предприниматель заключил с ГАУ РБ «Инзерский лесхоз» договор подряда на санитарную рубку леса в Дубинском участковом лесничестве. При отводе древесины участковый лесничий предложил предпринимателю за денежное вознаграждение увеличить объем древесины, подлежащей рубке, без оформления соответствующих документов.