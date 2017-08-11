В Башкирии лесничии предстанут перед судом из-за взятки в 224 тысячи рублей

Как сообщается на сайте прокуратуры, в июне 2017 года индивидуальный предприниматель заключил с ГАУ РБ «Инзерский лесхоз» договор подряда на санитарную рубку леса в Дубинском участковом лесничестве. При отводе древесины участковый лесничий предложил предпринимателю за денежное вознаграждение увеличить объем древесины, подлежащей рубке, без оформления соответствующих документов.
Свои действия он согласовал с исполняющей обязанности директора лесхоза, которая за половину суммы вознаграждения пообещала не принимать меры. При передаче денежных средств в размере 224 тыс. рублей злоумышленники были задержаны.
После вручения им обвинительного заключения, уголовное дело будет направлено в Белорецкий межрайонный суд.