Жителя Башкирии будут судить за смертельное ДТП

Прокуратура г. Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя г. Кумертау. По версии следствия, в мае текущего года обвиняемый, после распития алкоголя, сел за руль автомобиля «ВАЗ 21102» и с двумя друзьями направился домой.
Как сообщается на сайте ведомства, мужчина, двигаясь на высокой скорости, в состоянии алкогольного опьянения, стал объезжать искусственную неровность, выехал на обочину справа и допустил наезд на двух пешеходов. От полученных травм 54-летняя женщина скончалась на месте происшествия, ее 3- х летняя внучка получила ушибы и ссадины. После совершения ДТП мужчина не остановил автомобиль и скрылся с места дорожной аварии.
Уголовное дело направлено в межрайонный суд Кумертау для рассмотрения.