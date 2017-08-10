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Жителя Башкирии будут судить за смертельное ДТП

10 августа 2017, 17:35
Он обвиняется в нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Прокуратура г. Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя г. Кумертау. По версии следствия, в мае текущего года обвиняемый, после распития алкоголя, сел за руль автомобиля «ВАЗ 21102» и с двумя друзьями направился домой.

Как сообщается на сайте ведомства, мужчина, двигаясь на высокой скорости, в состоянии алкогольного опьянения, стал объезжать искусственную неровность, выехал на обочину справа и допустил наезд на двух пешеходов. От полученных травм 54-летняя женщина скончалась на месте происшествия, ее 3- х летняя внучка получила ушибы и ссадины. После совершения ДТП мужчина не остановил автомобиль и скрылся с места дорожной аварии.

Уголовное дело направлено в межрайонный суд Кумертау для рассмотрения.

#Новости#Дмитрий Саламатин#Происшествия
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