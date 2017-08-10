Жителя Башкирии будут судить за смертельное ДТП

Как сообщается на сайте ведомства, мужчина, двигаясь на высокой скорости, в состоянии алкогольного опьянения, стал объезжать искусственную неровность, выехал на обочину справа и допустил наезд на двух пешеходов. От полученных травм 54-летняя женщина скончалась на месте происшествия, ее 3- х летняя внучка получила ушибы и ссадины. После совершения ДТП мужчина не остановил автомобиль и скрылся с места дорожной аварии.