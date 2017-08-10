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В Уфе приставы взыскали около 8 млн рублей в пользу обманутых дольщиков

10 августа 2017, 15:41
Участники долевого строительства выиграли суд.

Судебные приставы УФССП России по Башкирии взыскали со строительной организации в пользу дольщиков неустойку за задержку сдачи объекта долевого строительства.

Участники долевого строительства выиграли суд у недобросовестного застройщика о возмещении денежных средств за нарушение сроков сдачи в эксплуатацию квартир в Дёмском районе столицы. Как сообщается на сайте управления, просрочка по разным домам составила от года до двух лет.

В ходе исполнительного производства был разыскан директор организации-должника. Судебный пристав предупредила его об уголовной ответственности, а также вручила ему постановление о наложении ареста на денежные средства организации.

После этого, в кратчайшие сроки, дольщикам была выплачена задолженность на общую сумму порядка 8 млн рублей, сообщает пресс-служба УФССП.

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