В Уфе приставы взыскали около 8 млн рублей в пользу обманутых дольщиков

Судебные приставы УФССП России по Башкирии взыскали со строительной организации в пользу дольщиков неустойку за задержку сдачи объекта долевого строительства.
Участники долевого строительства выиграли суд у недобросовестного застройщика о возмещении денежных средств за нарушение сроков сдачи в эксплуатацию квартир в Дёмском районе столицы. Как сообщается на сайте управления, просрочка по разным домам составила от года до двух лет.
В ходе исполнительного производства был разыскан директор организации-должника. Судебный пристав предупредила его об уголовной ответственности, а также вручила ему постановление о наложении ареста на денежные средства организации.
После этого, в кратчайшие сроки, дольщикам была выплачена задолженность на общую сумму порядка 8 млн рублей, сообщает пресс-служба УФССП.