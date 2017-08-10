В Уфе приставы взыскали около 8 млн рублей в пользу обманутых дольщиков

Участники долевого строительства выиграли суд у недобросовестного застройщика о возмещении денежных средств за нарушение сроков сдачи в эксплуатацию квартир в Дёмском районе столицы. Как сообщается на сайте управления, просрочка по разным домам составила от года до двух лет.