В Башкирии на бесплатную медицинскую помощь добавят 821,87 миллиона

В Башкирии объем бюджетных ассигнований на этот год для исполнения обязательств в сфере охраны здоровья граждан на получение бесплатной медицинской помощи гарантированного объема и качества увеличен на 821,87 млн руб. Об этом рассказал министр здравоохранения Башкирии Анвар Бакиров на заседании в правительстве.
На оказание высокотехнологической медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, выделят 250 млн руб., на увеличение нормативов объемов амбулаторной медицинской помощи - 232,2 млн руб., на оказание иных государственных услуг - 339,67 млн руб.
Кроме этого, из бюджета республики министерству здравоохранения выделено 751,29 млн руб. на увеличение оплаты труда медицинских работников.
– На 2019-2020 годы также запланировано ежегодное увеличение объема бюджетных ассигнований на указанные цели, – подытожил Анвар Бакиров. – Принятые меры позволят приблизить нормативы объема медицинской помощи в республике к федеральным нормативам, а также сократить дефицит программы государственных гарантий.