В Башкирии на бесплатную медицинскую помощь добавят 821,87 миллиона

В Башкирии объем бюджетных ассигнований на этот год для исполнения обязательств в сфере охраны здоровья граждан на получение бесплатной медицинской помощи гарантированного объема и качества увеличен на 821,87 млн руб. Об этом рассказал министр здравоохранения Башкирии Анвар Бакиров на заседании в правительстве.