При пожаре в Башкирии пострадали четыре человека

Вчера в городе Мелеуз, на мясоконсервном комбинате произошёл пожар. На момент прибытия пожарных подразделений установлено, что горит полиуретановая обшивка в холодильном отделении консервного цеха. Как сообщается на официальном сайте МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 11:31, а в 11:50 огонь был полностью потушен.