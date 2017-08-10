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При пожаре в Башкирии пострадали четыре человека

10 августа 2017, 11:30
Происшествие случилось на комбинате в Мелеузе.

Вчера в городе Мелеуз, на мясоконсервном комбинате произошёл пожар. На момент прибытия пожарных подразделений установлено, что горит полиуретановая обшивка в холодильном отделении консервного цеха. Как сообщается на официальном сайте МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 11:31, а в 11:50 огонь был полностью потушен.

В результате попытки самостоятельного тушения пожара, четверо рабочих получили ожоги. Им оказана медицинская помощь.

На месте работают дознаватели, причина пожара устанавливается. По предварительной версии причиной послужило нарушение правил пожарной безопасности.

#Новости#Дмитрий Саламатин#Происшествия
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