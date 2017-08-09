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В Уфе состоится третий форум малого бизнеса стран-участниц ШОС и БРИКС

9 августа 2017, 09:37
Основной целью форума является создание условий для ускоренного развития данной отрасли бизнеса в регионах.

Участники форума обсудят факторы, осложняющие развитие малого бизнеса как внутри страны, так и в рамках развития международного сотрудничества, практики законодательной и финансовой поддержки МСП, разработают предложения по облегчению доступа субъектов предпринимательства на региональные рынки стран-участниц ШОС и БРИКС, проработают механизмы и инструменты поддержки межрегиональных инновационных и инвестиционных инициатив, говорится в пресс-службе администрации Уфы.

Пройти регистрацию, а также ознакомиться с подробной программой Третьего форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС можно на официальном сайте http://sco-brics.ru/ru/, справки по телефону: 7(347) 276-20-67.

#Новости#Надежда Валитова#Общество
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