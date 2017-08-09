mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии уроженец Узбекистана осуждён за организацию нарколаборатории

9 августа 2017, 11:32
Злоумышленник вырастил 92 куста конопли и намеревался их сбыть.

Альшеевский районный суд вынес приговор 38-летнему гражданину Республики Узбекистана, сообщается на сайте прокуратуры.

Его признали виновным по ч. 1 ст. 231(незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства), ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство и сбыт наркотиков). В суде установлено, что в феврале текущего года мужчина арендовал гараж в с. Раевский для выращивания наркосодержащих растений. С этой целью он приобрел специальное оборудование, с помощью которого создал благоприятные условия для растений.

Как сообщается на сайте ведомства, сотрудники правоохранительных органов пресекли его деятельность и изъяли из дома мужчины более 400 грамм запрещенного вещества. Суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет 4 месяцев лишения свободы.

Материалы по теме
В Башкирии мужчина сядет на 3,5 года за хранение коноплиЗа хранение конопли уфимка сядет на четыре годаУфимец получил 3,5 года «строгача» за сбор дикорастущей конопли
#Новости#Надежда Валитова#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48