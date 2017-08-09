В Башкирии уроженец Узбекистана осуждён за организацию нарколаборатории

Альшеевский районный суд вынес приговор 38-летнему гражданину Республики Узбекистана, сообщается на сайте прокуратуры.
Его признали виновным по ч. 1 ст. 231(незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства), ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство и сбыт наркотиков). В суде установлено, что в феврале текущего года мужчина арендовал гараж в с. Раевский для выращивания наркосодержащих растений. С этой целью он приобрел специальное оборудование, с помощью которого создал благоприятные условия для растений.
Как сообщается на сайте ведомства, сотрудники правоохранительных органов пресекли его деятельность и изъяли из дома мужчины более 400 грамм запрещенного вещества. Суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет 4 месяцев лишения свободы.