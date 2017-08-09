Каждый второй житель Башкирии оплачивает услуги ЖКХ в Сбербанке

Еще один популярный сервис – «Автоплатеж ЖКХ», который автоматизирует ежемесячные перечисления по коммунальным счетам. В 2017 году было совершено почти 2 млн автоплатежей на сумму 1,2 млрд. По сравнению с прошлым годом количество увеличилось на 330 тысяч, сумма - на 200 млн рублей. Напомним, что с помощью услуги «Автоплатеж ЖКХ» оплатить квитанции без комиссии можно в любое удобное время нажатием пары клавиш на своем мобильном телефоне или компьютере. Чтобы перевести средства за воду, газ, тепло, электроэнергию, содержание и текущий ремонт, не надо искать ближайшее отделение банка или ждать своей очереди в пункте приема платежей.