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Каждый второй житель Башкирии оплачивает услуги ЖКХ в Сбербанке

9 августа 2017, 11:02
За 6 месяцев 2017 года жители Республики Башкортостан оплатили услуги ЖКХ на 25 млрд рублей. Большая часть платежей – на 17 млрд – была совершена через Сбербанк.

Всего в 2017 году в башкирском отделении Сбербанка было совершено 16 млн платежей за услуги ЖКХ. По сравнению с прошлым годом количество увеличилось на 2,7 млн платежей, а сумма – на 3 млрд рублей.

Все чаще при оплате услуг ЖКХ клиенты Сбербанка выбирают интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». За полгода таких платежей было совершено почти 5 млн, что больше, чем за аналогичный период прошлого года, на 850 тысяч. Это значит, что каждый третий держатель карты Сбербанка в Башкирии выбирает именно этот способ оплаты.

Еще один популярный сервис – «Автоплатеж ЖКХ», который автоматизирует ежемесячные перечисления по коммунальным счетам. В 2017 году было совершено почти 2 млн автоплатежей на сумму 1,2 млрд. По сравнению с прошлым годом количество увеличилось на 330 тысяч, сумма - на 200 млн рублей. Напомним, что с помощью услуги «Автоплатеж ЖКХ» оплатить квитанции без комиссии можно в любое удобное время нажатием пары клавиш на своем мобильном телефоне или компьютере. Чтобы перевести средства за воду, газ, тепло, электроэнергию, содержание и текущий ремонт, не надо искать ближайшее отделение банка или ждать своей очереди в пункте приема платежей.

В настоящее время клиенты Сбербанка в Башкирии с помощью сервиса «Автоплатеж ЖКХ» могут оплатить услуги большинства поставщиков, в том числе: НОФ «Региональный оператор РБ», ООО «Газпром межрегионгаз Уфа», ООО ЭСКБ», МУП «ЕРКЦ г.Уфы», ПАО Башинформвязь», АО «Уфанет».

С более подробной информацией о способах оплаты услуг ЖКХ можно ознакомиться на сайте Сбербанка www.sberbank.ru или по телефону 8 800 555 555 0.

#Новости#Надежда Валитова#Экономика
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