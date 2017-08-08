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ХК Салават Юлаев стал обладателем Кубка губернатора Нижегородской области

8 августа 2017, 10:51
Это первый трофей команды в предсезонке.

В Нижнем Новгороде завершился Кубок Губернатора Нижегородской области, по итогам которого уфимский "Салават Юлаев" выиграл главный трофей представительного турнира. Набрав 11 очков в 5 играх "юлаевцы" обошли в таблице казанский "Ак Барс" и нижегородское "Торпедо". "Спартак", "Автомобилист" и новокузнецкий "Металлург" заняли 4-6 места соответственно, сообщается на официальном сайте клуба. Свои следующие игры в межсезонье уфимцы проведут 15-18 августа, в рамках домашнего Кубка Республики Башкортостан.

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#Новости#Надежда Валитова#Спорт
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