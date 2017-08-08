«Билайн» запустил VEON

VEON также предлагает подписаться на Билайн-ТВ и в течение месяца бесплатно смотреть более 40 каналов в отличном качестве. Далее стоимость подписки будет зависеть от выбранного пакета. Для игроманов мессенджер пока предлагает новости о новинках в мире мобильных развлечений. Однако, если вы решили скрасить вечерок за экраном своего смартфона или планшета, то в скором времени вам будут доступны разнообразные «бродилки», аркады и гонки.