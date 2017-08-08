«Билайн» запустил VEON

Голосовые звонки и чат для обладателей смартфонов – таково было первое впечатление о новой платформе VEON от компании «Билайн». Получив редакционное задание скачать и протестировать этот новый «умный» сервис, я не ожидал особых открытий. Мы все уже привыкли к мессенджерам с мировым охватом, поэтому вначале я был достаточно пессимистично настроен к новинке.
На данный момент платформа Veon уже доступна для бесплатного скачивания в Google Play и App Store. Скачав приложение на свой мобильник, приступаю к регистрации. Ввожу номер телефона, получаю код через смс, набираю имя и фамилию. Хочу заметить, что программа работает на любых устройствах и в сетях любых сотовых операторов.
Сразу вижу строку: «Добавляй друзей, оставайся на связи». Здесь всё, как обычно. Начинаю поиск своих друзей по контактам в телефоне. И тут первая приятная неожиданность: я сразу нахожу 15 человек из своего списка, которые уже успели установить на свой мобильный телефон новое приложение VEON от «Билайн». Написав им «Привет!» и отправив смайлик, начинаю искать обещанную новостную ленту.
Перехожу в каналы и начинаю выбирать то, что мне интересно видеть в подписке. Афиша и развлечения, спорт, образование и путешествия – каждый пользователь сможет выбрать направление, которое интересует только его. При этом, как мне успели рассказать в самой компании, онлайн-платформа основана на «предсказательном» интернете — она будет собирать в одном месте самые востребованные пользователем сервисы, анализируя его активность в приложении.
Вторая приятная неожиданность - для себя в приложении я обнаружил функцию просмотра фильмов. Пока их там несколько десятков. В основном российские комедии и голливудские боевики. Но все они легальны, их не надо скачивать, и надеюсь, фильмотека только будет пополняться.
VEON также предлагает подписаться на Билайн-ТВ и в течение месяца бесплатно смотреть более 40 каналов в отличном качестве. Далее стоимость подписки будет зависеть от выбранного пакета. Для игроманов мессенджер пока предлагает новости о новинках в мире мобильных развлечений. Однако, если вы решили скрасить вечерок за экраном своего смартфона или планшета, то в скором времени вам будут доступны разнообразные «бродилки», аркады и гонки.
Еще один приятный бонус, который, безусловно, привлечет внимание тех, кто закачал себе приложение и любит шопинг: скидки и предложения от сервисов и магазинов-партнеров.
Главный плюс приложения – создатели софта сумели объединить в одном месте самые востребованные сервисы, и абоненту уже не надо переходить из одного мобильного приложения в другое.
Разумеется, как в и в любом мессенджере, здесь можно отправить сообщение текстом, gif-файлом, или позвонить через VEON, минуя привычный голосовой канал связи.
При этом расходуется лишь трафик передачи данных, а если вы подключаетесь к Wi-Fi, то лимит совсем отсутствует.
Но если вы являетесь абонентом сети «Билайн», то получаете преимущество - для вас трафик в этом случае не учитывается. Абоненты всех тарифах без исключения могут пользоваться системой и при нулевом балансе в полном объеме, включая звонки и просмотр видео.
В ходе теста VEON я также обнаружил личный кабинет со своими настройками. Здесь предусмотрена возможность пополнения счета.
Еще один плюс – лаконичный, не перегруженный функциями и картинками дизайн приложения.
Протестировав приложение, для себя я сделал вывод, что новый мессенджер VEON - это отличная среда для общения, развлечений и агрегатор новостей. Создатели новой платформы сообщили, что это только начало пути и в следующих обновлениях мы увидим еще новые полезные функции.